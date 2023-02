Ucraina: Meloni al G7, 'mantenere alta tensione su Mosca, contrastare narrazione Putin' (2)

(Adnkronos) – L’obiettivo, raggiunto – sarebbe stato rimarcato nel corso della riunione, riferiscono le stesse fonti -, è stato ribadire l’unità del G7 e il pieno sostegno al popolo ucraino nell’anniversario dell’invasione russa in Ucraina.

I leader hanno commemorato l’anniversario dell’inizio del conflitto sottolineando l’unità, la coesione e la resilienza con cui il gruppo si è schierato al fianco di Kiev, sostenendola a livello umanitario, militare e finanziario.

I leader del G7 hanno riconosciuto il coraggio e la forza del popolo ucraino che ha resistito all’invasione russa e continua a combattere una guerra sanguinosa per la propria libertà. Se l’obiettivo di Putin era poi anche quello di dividere la Ue dagli Stati Uniti, e indebolire la Nato, occorre evidenziare che il Presidente russo ha ottenuto esattamente il contrario: Nato ed UE, sono più coese, unite e determinate nel sostenere la Nazione aggredita.

Quanto a Meloni, in questi mesi ha indicato chiaramente le linee guida italiane: essere al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario a respingere l’invasore e a ripristinare la sua sovranità e integrità territoriale; assicurare un futuro prospero all’Ucraina nell’UE finanziandola a aiutandola nella ricostruzione. Un futuro in Europa, come Paese indipendente e democratico. Questo non preclude una via diplomatica alla soluzione del conflitto. Il G7 ha indicato inoltre una serie di misure per rafforzare l’impianto sanzionatorio.