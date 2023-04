Ucraina: Meloni, 'amore libertà vale più di missili e carrarmati, è lezione Kiev' (2)

(Adnkronos) – "Non stiamo con l'Ucraina perché ci piace la guerra, stiamo con l'Ucraina perché ciò che vogliamo difendere è più forte della paura della guerra. Sir John Ronald Tolkien ha scritto: 'Non amo la spada lucente per la sua lama affilata, né la freccia per la sua rapidità, né il guerriero per la sua gloria. Amo solo ciò che difendono'. La via è non cancellare la nostra casa, è non rinunciare alla nostra libertà, ai nostri valori. La via è amare la nostra casa e renderla ancora più solida e resistente in caso di maltempo".

"Roger Scruton lo ha detto meglio: 'Il vero motivo per cui le persone sono conservatrici è che sono attaccate alle cose che amano'. Questo è il tempo davanti a noi, questo è il tempo che intendiamo vivere", ha concluso il premier ricevendo l'onoreficenza.