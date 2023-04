Ucraina: Meloni, 'amore libertà vale più di missili e carrarmati, è lezione Kiev'

Londra, 28 apr. (Adnkronos) - "Oggi più che mai libertà, pace, indipendenza e sovranità sono principi che vale la pena riaffermare e, cosa più importante, per i quali lottare, letteralmente. Oggi più che mai siamo chiamati a difendere questi principi, fondamen...

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – "Oggi più che mai libertà, pace, indipendenza e sovranità sono principi che vale la pena riaffermare e, cosa più importante, per i quali lottare, letteralmente. Oggi più che mai siamo chiamati a difendere questi principi, fondamenti stessi del diritto internazionale, senza i quali ci troveremmo in una situazione caotica". Così il premier Giorgia Meloni, ritirando il Premio Grotius a Londra, nella sede di Policy Exchange.

"Il popolo ucraino – rimarca il presidente del Consiglio – ha dimostrato che c'è qualcosa di più forte dei missili e dei carri armati: l'amore per la libertà, una forza indistruttibile, perché nasce e cresce dentro di noi. Come disse una volta Winston Churchill: 'Tutte le grandi cose sono semplici, e molte possono essere espresse in una sola parola: libertà, giustizia, onore, dovere, misericordia, speranza'. Questa è la vera lezione che i patrioti ucraini hanno ricordato a ciascuno di noi. Il 24 febbraio 2022, la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l'Ucraina. L'obiettivo di Putin era quello di rendere l'Ucraina uno Stato vassallo, negando la sua identità nazionale".