Ucraina, Meloni: "Aumentare spese militari, libertà ha un prezzo"

Roma, 21 mar. (askanews) – “Questo governo non ha mai fatto mistero di voler aumentare i propri stanziamenti in spese militari, come hanno fatto i governi precedenti, un po’ di soppiatto”, perché “la libertà ha un prezzo e se non sei in grado di difenderti qualcuno lo farà per te ma non lo farà gratuitamente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

“Considero puerile la propaganda di chi racconta che l’Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti in Ucraina sottraendoli alle necessità dei cittadini, questo è falso”, ha sottolineato, “l’Italia sta inviando armi già in suo possesso”.