Ucraina: Meloni, 'combatte per libertà, aumentare nostro sforzo'**

New York, 25 set. (Adnkronos) – "Gli ucraini ci ricordano cosa significa combattere per la libertà. E' un valore da proteggere se vogliamo riportare la pace in Europa. Abbiamo fatto tutti la nostra parte e ora è il momento di incrementare il nostro sforzo e la dichiarazione di oggi, promossa dalla Presidenza italiana del G7, va in questa direzione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento da Roma al summit di sostegno all'Ucraina in corso a New York. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato la premier e Joe Biden "per la loro leadership nel proteggere le nostre vite".