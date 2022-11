Ucraina: Meloni, 'impatto guerra devastante, export grano cruciale'

Bali, 15 nov. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina ha avuto un "devastante impatto" sull'"ordine mondiale e sulle nostre economie", con "le regioni più vulnerabili" dove "la malnutrizione sta peggiorando e diverse popolazioni rischiano la fame". &qu...

Bali, 15 nov.

(Adnkronos) – La guerra in Ucraina ha avuto un "devastante impatto" sull'"ordine mondiale e sulle nostre economie", con "le regioni più vulnerabili" dove "la malnutrizione sta peggiorando e diverse popolazioni rischiano la fame". "In questo contesto, le esportazioni di grano dall’Ucraina rimangono cruciali". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo esordio al G20 di Bali, intervenendo alla prima sessione plenaria 'Food and Energy Security'.

"L’Italia – ha ricordato – sostiene gli sforzi della comunità internazionale per assicurare che il flusso di grano attraverso il Bosforo continui e sostiene altre iniziative simili, come le “Solidarity Lanes” dell’Unione europea".