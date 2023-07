Ucraina: Meloni, 'in campo su accordo grano, Russia riconsideri sua decisione'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La pandemia ha scosso le fondamenta del commercio internazionale, mettendo a nudo le debolezze della globalizzazione. Mentre lavoriamo per ricostruire, la guerra in Ucraina ha sconvolto i prezzi globali e" generato "ondate di inflazione in tutto il mondo a...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "La pandemia ha scosso le fondamenta del commercio internazionale, mettendo a nudo le debolezze della globalizzazione. Mentre lavoriamo per ricostruire, la guerra in Ucraina ha sconvolto i prezzi globali e" generato "ondate di inflazione in tutto il mondo a spese soprattutto del sud globale. La guerra ha esacerbato problemi vecchi e nuovi", con ripercussioni maggiori "sulle nazioni più fragili, sempre più deboli e preda del terrorismo. La recente decisione della Russia di ritirarsi dall'accordo sul grano sta aggravando la sicurezza globale. Continueremo a supportare ogni sforzo per la ripresa di questa iniziativa e a sollecitare la Russia a riconsiderare la sua decisione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al vertice 'Food System Summit +2', presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) a Roma.