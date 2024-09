Ucraina: Meloni, 'inaccettabile aggressione russa rende precaria sicurezza'

Nwe York, 23 set. (Adnkronos) – "L'inaccettabile guerra di aggressione russa nei confronti di una nazione sovrana come l'Ucraina rende sempre più precaria la sicurezza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al 'Vertice del Futuro', nell'ambito dell'Assemblea generale dell'Onu a New York. La fase attuale è "cruciale" con sfide "molteplici e multiformi", dal clima all'economia ai conflitti armati, ha elencato la premier.

"Di fronte a uno scenario così complesso – dice la presidente del Consiglio – noi non abbiamo altra scelta che quella di agire. Penso che sia evidente a tutti che viviamo in un tempo di crisi. Però le crisi nascondono sempre anche un'opportunità. Del resto la parola crisi deriva dal greco crisis. Che significa scelta, decisione. Le crisi costringono a mettersi in discussione. Costringono a schierarsi. Non consentono di tentennare".