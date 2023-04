Ucraina: Meloni, 'Italia continuerà a fare sua parte a 360°, mantiene impegni'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - La conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, in corso a Roma, "è un impegno che io avevo preso personalmente con il presidente Zelensky nella mia visita a Kiev a fine febbraio, e come tanti impegni che l'Italia ha inteso mantenere c'è ...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – La conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, in corso a Roma, "è un impegno che io avevo preso personalmente con il presidente Zelensky nella mia visita a Kiev a fine febbraio, e come tanti impegni che l'Italia ha inteso mantenere c'è anche questo". Nel corso del bilaterale di oggi "ho ribadito che l'Italia continuerà a fare la sua parte a 360° a sostegno dell'Ucraina, su piano politico, umanitario e anche della ricostruzione, che è un tema di oggi per alcune infrastrutture strategiche di alcune aree liberate, ma anche per il domani, perché vuol dire scommettere sulla vittoria dell'Ucraina". Così il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro bilaterale con il primo ministro d’Ucraina, Denys Shmyhal.