Ucraina: Meloni, 'Italia può costruire nuovo miracolo economico'**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Nonostante la sofferenza" l'UCraina "è stata capace di trasformare la crisi anche in una occasione per mettersi in discussione, per pretendere di più da se stessi, per andare avanti, migliorare e modernizzare. Le crisi contengono sempre anche delle occasioni: sono il motore della scelta e dell'azione. Noi italiani che sulle macerie della Seconda guerra mondiale abbiamo costruito il miracolo economico lo sappiamo meglio di chiunque altro. Sarei molto contenta se fossero gli italiani a costruire il miracolo economico dell'Ucraina, è una sfida alla nostra portata. Del resto nessuno sa volgere le crisi in opportunità come gli italiani". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina.