Ucraina: Meloni, 'Kiev sa di poter contare su Italia, Polonia confine Occidente'

Roma, 20 feb.

(Adnkronos) – "L'Italia ha sostenuto sin dall'inizio l'Ucraina, ci siamo stati con il sostegno finanziario, militare, umanitario a 360 gradi. L'Ucraina sa che può contare su di noi e la Polonia sa che può contare su di noi. La Polonia è il confine morale e materiale dell'Occidente ed è una nazione a cui noi europei dobbiamo dire grazie per quanto sta facendo per l'Ucraina". Per l'Ucraina e la Polonia, "ci siamo stati e ci saremo".

Così la premier Giorgia Meloni sull'immigrazione in dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.