Ucraina, Meloni: Macron-Zelensky? Errore, non mostrata compatezza

Bruxelles, 10 feb. (askanews) – “Il tema non è stare in una foto, se io fossi stata invitata avrei consigliato a Macron di non fare quella riunione perchè a noi sull’Ucraina interessa dare un messaggio di compattezza. Non è facile per nessuno di noi gestire il tema dell’Ucraina con la nostra opinione pubblica, le persone sono preoccupate, ma tutti abbiamo preferito il giusto all’utile: importante era la foto dei 27 con Zelensky, il messaggio più forte. Privilegiando le opinioni pubbliche di alcuni si rischiava di indebolire l’opinione pubblica generale, è politicamente sbagliato. Non mi interessa di essere in una fotografia che non ho condiviso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles, tornando sulle tensioni con il presidente francese all’indomani del vertice a Parigi con il presidente ucraino e il cancelliere tedesco. “Con la Francia – ha sottolineato la premier – siamo da tempo impegnati nella collaborazione su una materia molto importante”, la fornitura del sistema d’arma Samp-T all’Ucraina, “credo che si stia procedendo in maniera molto veloce e spero che nei prossimi giorni saremo in grado di dichiarare che siamo pronti”.

