Ucraina, Meloni: no intervento truppe da paesi Ue, evitare escalation

Roma, 19 mar. (askanews) – “Si è molto discusso della proposta avanzata in particolare dalla Francia su un possibile intervento diretto con truppe Ue” in Ucraina, “approfitto per ribadire, come fatto dal ministro degli Esteri Tajani, che la nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi, perché la consideriamo foriera di una escalation pericolosa da evitare invece a ogni costo. Spero che questo Parlamento sia compatto nel rispondere con noi sul punto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

“Sostenere l’Ucraina – ha aggiunto – vuol dire tutelare l’interesse nazionale, il nostro impegno resta finalizzato alla creazione delle condizioni per una pace giusta, duratura, rispettosa della dignità della nazione aggredita”.