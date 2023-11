Ucraina: Meloni, 'oggetto di disinformazione per nostre posizioni'**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Se siamo stati oggetto di questo tentativo di disinformazione è anche per le posizioni che abbiamo a livello internazionale. Mi dispiace che anche in questo caso ho visto che da parte di alcuni si è disposti a dare megafono alla propaganda russa per att...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Se siamo stati oggetto di questo tentativo di disinformazione è anche per le posizioni che abbiamo a livello internazionale. Mi dispiace che anche in questo caso ho visto che da parte di alcuni si è disposti a dare megafono alla propaganda russa per attaccare il Governo Meloni, anche quando non si fa un favore all'Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, tornando sulla vicenda della telefonata ei comici russi.