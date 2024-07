Ucraina, Meloni: Orban da Putin? Se ci fosse spiraglio niente di male

Roma, 12 lug. (askanews) - "Tutti hanno detto, ed è così, che non ci fosse un mandato" per i viaggi di Viktor Orban a Mosca e Pechino ma "se fossero iniziative che possono portare uno spiraglio di pace e di diplomazia io non ci vedrei niente di male, direi 'ben venga' ma quando si dà questo segna...

Roma, 12 lug. (askanews) – “Tutti hanno detto, ed è così, che non ci fosse un mandato” per i viaggi di Viktor Orban a Mosca e Pechino ma “se fossero iniziative che possono portare uno spiraglio di pace e di diplomazia io non ci vedrei niente di male, direi ‘ben venga’ ma quando si dà questo segnale e il giorno dopo si ottiene che un ospedale viene bombardato, questo dimostra che non c’è nessuna volontà di dialogo da parte di Putin”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Washington al termine del vertice Nato.

“Se ci fosse volontà di dialogo – ha aggiunto – per carità… dialoghiamo ma mi pare che la risposta sia stata abbastanza chiara”.