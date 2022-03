Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Nella Russia di Putin non esiste la libertà di informazione e i giornalisti che criticano il potere finiscono in carcere o vengono uccisi. L’ambasciatore Razov dovrebbe aver chiaro che, al contrario, in Italia e nelle democrazie liberali la stampa è libera.

Grazie per il racconto quotidiano dell'invasione russa in Ucraina e tutta la solidarietà del Partito Democratico al direttore de La Stampa, Massimo Giannini". Così Marco Meloni del Pd su Fb.