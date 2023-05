Home > Askanews > Ucraina, Meloni: registro su danni guerra è segnale concreto da Europa Ucraina, Meloni: registro su danni guerra è segnale concreto da Europa

Reykjavik, 16 mag. (askanews) – “Vale la pena ribadire l’unità dell’Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti: la democrazia, la libertà, l’indipendenza e un’istituzione che nasce per difendere i diritti fondamentali dell’uomo non può non essere presente in un momento come questo. Credo che il segnale concreto che emerge da questo vertice, dell’istituzione del registro sui danni provocati dalla guerra, sia un segnale importante in questo momento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio d’Europa a Reykjavik.

Reykjavik, 16 mag. (askanews) - "Vale la pena ribadire l'unità dell'Europa nel suo complesso nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti: la democrazia, la libertà, l'indipendenza e un'istituzione che nasce per difendere i diritti fondamentali dell'uomo non può non essere presente in...