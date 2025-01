Ucraina, Meloni riceve Zelensky: "sostegno Italia a 360 gradi"

Roma, 10 gen. (askanews) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso del colloquio la premier ha espresso solidarietà per le vittime dei recenti bombardamenti russi e ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l’Italia assicura e continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura. Il presidente ucraino dopo l’incontro ha scritto su X di essere profondamente grato all’Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno. Gli argomenti principali dei colloqui hanno incluso il rafforzamento della sicurezza, la gestione degli sviluppi globali e la preparazione della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina che si terrà quest’anno a Roma.