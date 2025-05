Ucraina, Meloni: "Si è visto chi è disponibile a passi verso la pace"

Tirana, 16 mag. (askanews) -Sull’Ucraina “si è visto in queste ore, rispetto a una certa propaganda, chi sia disponibile a fare dei passi importanti in favore della pace e chi invece sia chiaramente meno disponibile. Penso però che non dobbiamo gettare la spugna, penso che dobbiamo insistere per un cessate il fuoco incondizionato e insistere per un accordo di pace serio, che preveda garanzie di sicurezza per l’Ucraina e lavorare anche in questi formati per questo obiettivo”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo ai lavori della Comunità politica europea (Cpe) a Tirana.