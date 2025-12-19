Ucraina, Meloni: soddisfatta, ha prevalso il buon senso

Bruxelles, 19 dic. (askanews) – Per il sostegno all’Ucraina “ha prevalso il buon senso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.

“Sono soddisfatta – ha detto – dei risultati di questo Consiglio europeo nel quale ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero vincolata anche dalla risoluzione parlamentare, dalla posizione che ho portato ieri in Parlamento”.

Per quanto riguarda la necessità di “garantire il necessario supporto all’Ucraina per i prossimi due anni” e “di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario”, Meloni si è detta “contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario”.