Ucraina: Meloni, 'stanchezza? Niente di nuovo, opinione pubblica soffre per conflitto'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Sulla stanchezza" dell'opinione pubblica sul conflitto ucraino, nella telefonata fake con il duo comico russo "non ho detto nulla di nuovo. Io sono consapevole che le opinioni pubbliche, compresa la nostra, soffrono delle conseguenze del conflitto. Guardate, anche nelle mie comunicazioni in Parlamento" alla vigilia dell'ultimo Consiglio europeo, "ho detto che sarebbe stato un enorme errore rivedere il bilancio pluriennale della Ue unicamente per le risorse all'Ucraina" e non anche "per aiutare le opinioni pubbliche che pagano le conseguenze di quel conflitto, io ho detto chiaramente che procedendo in questo modo non aiuteremmo l'Ucraina. In democrazia serve anche il sostegno dell'opinione pubblica, io non è che sono un alieno e non mi rendo conto delle conseguenze" che la guerra sta avando, "tra inflazione, prezzi delle materie prime, rincari… ho la presunzione di capire l'umore". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Dopodiché, rispetto al sostegno all'Ucraina "noi abbiamo una posizione chiarissima, forse per questo telefonano a noi", dice richiamando la telefonata burla, in questo anno di governo "siamo stati una certezza. Noi continuiamo a credere nella vittoria Ucraina, continueremo a dare una mano". E anche se la vittoria non dovesse arrivare "bisogna mettere l'Ucraina nella posizione di competere, di avere un equilibrio nel conflitto, che è anche l'unica condizione per una eventuale soluzione negoziale".