Roma, 26 feb. (askanews) – “La guerra in Ucraina ci riporta indietro di 100 anni, non avrei mai pensato che nel 2022, nel cuore dell Europa e durante una pandemia come questa potesse accadere; questo ci dice quanto insensata sia la guerra e quanto sia necessario cancellare la guerra dalla storia dell umanità prima che sia la guerra a cancellare l umanità”.

Così Rossella Miccio, presidente di Emergency, alla manifestazione di solidarietà all’Ucraina a Roma.