Ucraina, Michel: Ue farà il possibile per farvi vincere la guerra

Milano, 20 apr. (askanews) – Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in visita a Kiev, ha garantito che l’Ue farà “tutto il possibile” per fare in modo che l’Ucraina “vinca la guerra” contro la Russia.

“Non siete soli, noi siamo con voi e faremo tutto quanto possiamo per sostenervi e fare in modo che l’Ucraina vinca la guerra”, ha detto nel corso di una conferenza stampa congiunta con Volodymyr Zelensky.

Da parte sua il presidente ucraino ha ribadito l’importanza dell’adesione all’Unione europea.

“E’ una priorità per il nostro Stato, per la potenza del nostro popolo, per coloro che sono pronti a difendere la nostra terra contro gli invasori russi, anche senza le armi”, ha dichiarato.