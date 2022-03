Ucraina, migliaia di prenotazioni su Airbnb per inviare soldi ai civili: come contribuire

Per sostenere i civili in guerra è possibile effettuare una prenotazione su Airbnb, inviando soldi agli ucraini coinvolti nel conflitto: come fare?

La guerra si fa sempre più spaventosa e continua a mietere vittime. A perdere la vita sono anche i bambini, vittime innocenti di un mondo in cui dilagano odio ed egoismo, nel quale predominano interessi loschi e meschini, sicuramente troppo grandi e complessi per essere davvero compresi.

Mentre il mondo intero si mobilita per inviare aiuti di ogni tipo all’Ucraina, dall’abbigliamento ai generi alimentari fino ai giochi per i più piccoli, i cittadini rimasti a difendere la propria patria non si arrendono e continuano la loro strenua resistenza. A sostenere i civili ci pensa anche Airbnb.

Ucraina, migliaia di prenotazioni su Airbnb

I viaggiatori che scelgono gli appartamenti della piattaforma Airbnb, sempre più diffusa nel mondo, hanno deciso di aiutare la popolazione ucraina prenotando dei finti soggiorni nelle loro case colpite dalla guerra, inviando così soldi ai civili e offrendo il proprio sostegno in un periodo così difficile.

Lo ha fatto sapere con un tweet Brian Chesky, cofondatore e Ceo di AirBnb, dicendo: “In 48 ore sono state più di 61mila le richieste di prenotazioni arrivate in Ucraina. Significa 1,9 milioni di dollari che arriveranno agli host in questo momento di necessità”. L’azienda ha tolto tutte le commissioni sugli affitti, affinché gli host possano ricevere interamente il compenso, e ha deciso di offrire soggiorni gratuiti agli sfollati che sono stati costretti a lasciare la propria casa.

Negli ultimi giorni la cifra raccolta si è alzata ulteriormente, superando i due milioni di dollari.

Inoltre, 11.183 persone si sono iscritte alla piattaforma con l’intento di offrire una casa ai due milioni di rifugiati che stanno lasciando l’Ucraina.

Airbnb, come prenotare per aiutare l’Ucraina

Tutti possono offrire il proprio contributo inviando soldi ai civili ucraini. In che modo?

Gli utenti che non sono ancora iscritti a Airbnb non dovranno fare altro che effettuare la registrazione sulla piattaforma, poi selezionare una delle città ucraine in cui prenotare il soggiorno fittizio e un host presso cui alloggiare.

In questo modo, i padroni di casa riceveranno i soldi il prima possibile.

Prenotazioni sospese nel Donbass

Per il momento – e fino a nuovo avviso – Airbnb ha sospeso tutte le prenotazione nella regione del Donbass e bloccato tutte le operazioni in Russia e Bielorussia.

Sul sito ufficiale si legge: “Non permetteremo agli Host di accettare nuove prenotazioni. Allo stesso tempo, non permetteremo agli utenti che abitano in Russia o Ucraina di fare prenotazioni come ospiti”.