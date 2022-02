Ucraina: Mihajlovic, 'speriamo trovino un accordo, la guerra è una cosa assurda'

Bologna, 20 feb. – (Adnkronos) – "Nelle guerre non c'è nessun vincitore. Il colore è il rosso, quello del sangue". Lo dice l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in merito alle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina che potrebbero portare ad una guerra. "Se uno avesse vissuto quello che ho vissuto io non penserebbe mai a una cosa del genere, e speriamo che non succeda, che trovino un accordo.

Una guerra nel 2022 è una cosa assurda", aggiunge il tecnico serbo in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia.