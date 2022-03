Ucraina, mine anticarro sotto i guardrail: Kiev si prepara alla resistenza contro i russi

Nella Capitale ucraina continua la resistenza dei cittadini: i tram sono messi di traverso per evitare l'avanzata e sono comparse anche mine anticarro.

La comunità ucraina si stringe in unico, forte, abbraccio. La bandiera gialla e azzurra si staglia nel cielo grigio delle città ucraine. Ogni comune, in Italia e all’estero, si illumina con i suoi colori. Intanto la guerra imperversa nel cuore del Vecchio Continente, il cui fronte orientale è messo a ferro e fuoco.

La Russia di Putin non ha intenzione di fermare gli attacchi e lo scenario si fa sempre più preoccupante. Intanto però, l’Ucraina di Zelensky non si arrende e continua con tenacia e patriottismo la propria resistenza. I cittadini che non sono fuggiti imbracciano le armi (anche per la prima volta nella loro vita) e combattono in nome della propria libertà.

Guerra in Ucraina, mine anticarro sotto i guardrail

La resistenza ucraina passa per i cartelli stradali, ma anche attraverso libri messi a difesa delle mura di casa. Non solo: Kiev non vuole sentire parlare di resa e così si prepara in ogni modo a replicare agli attacchi russi.

La Capitale è sempre più militarizzata e disseminata di barriere. I cittadini si ingegnano realizzando armi artigianali, i residenti sono pronti a lanciare le bombe molotov e i tram vengono messi di traverso per fermare gli invasori.

Inoltre, da circa 48 ore, sono comparse dozzine di mine anticarro, che sono state posizionate sotto i guardrail. Per bloccare l’avanzata dei carri armati russi, le mine sono pronte per essere gettate in mezzo alla strada.