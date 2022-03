Almeno sette sfollati sono morti in un incidente stradale in Ucraina mentre erano a bordo di un minibus: il dramma si è consumato a Khmelnytsky.

Tragedia nella tragedia in Ucraina, precisamente nella regione di Khmelnytsky, dove un minibus che stava trasportando sfollati da Dnipro a Ternopil è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il primo bilancio parla di sette morti e nove feriti.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 6 di mercoledì 16 marzo 2022 lungo l’autostrada Kropivnitsky-Znamenka nei pressi del villaggio di Lozova. Secondo quanto ricostruito, a bordo del minibus erano presenti alcuni cittadini in fuga dai bombardamenti. Per cause ancora da accertare, il mezzo si è scontrato con un autobus guidato da un uomo di 61 anni residente nella regione di Donetsk.

I soccorsi intervenuti sul posto dopo l’allarme hanno dovuto constatare la morte di sette persone (tra cui l’autista) e il ferimento di altre nove, attualmente ricoverate all’ospedale di Volochysk. Non si sono invece registrate vittime tra gli occupanti dell’altro mezzo, i cui passeggeri sono stati solo lievemente feriti. Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.