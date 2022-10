Ucraina: Ministero Esteri cinese, 'sostenere sforzi diplomazia'

Pechino, 19 ott. (Adnkronos) – Il ministero degli Affari esteri cinese ha affermato che è necessario mostrare "calma e moderazione" e sostenere tutti gli sforzi diplomatici per risolvere la crisi in Ucraina.Rispondendo a una domanda di un giornalista sul ultimo attacco di droni a Kiev, il portavoce del ministero degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese Wang Wenbin ha definito la guerra una "crisi in Ucraina" e la posizione della Cina su di essa "coerente e chiara", aggiungendo che "nelle circostanze attuali, tutte le parti interessate dovrebbero mostrare calma e moderazione, incoraggiare e sostenere tutti gli sforzi diplomatici che contribuiscono alla soluzione pacifica della crisi in Ucraina, per un'attenuazione congiunta della situazione".