Ucraina: ministero Esteri Kiev a Ue, 'non pagate gas e petrolio russi in rubli'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – Il capo del ministero degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha esortato i paesi della Ue a non pagare alla Russia gas e petrolio in rubli. "Se un paese della Ue – ha scritto su Twitter – si inchina alle umilianti richieste di Putin di pagare petrolio e gas in rubli, sarà come aiutare l'Ucraina con una mano e aiutare la Russia a uccidere gli ucraini con l'altra".

Ieri il governo della Federazione Russa ha deciso di emanare una direttiva che obblighi Gazprom a convertire in rubli i contratti di fornitura di gas con i "Paesi ostili" ovvero quelli che hanno adottato sanzioni verso la Russia per la guerra con l'Ucraina. Secondo il presidente russo, ha scritto il sito di Kommersant, fornire merci russe all'Ue e agli Stati Uniti e ricevere pagamenti in dollari ed euro "non ha alcun senso per noi".