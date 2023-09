Ucraina: ministra esteri tedesca a Kiev, 'continua nostro sostegno per ingresso nella Ue'

Kiev, 11 set. (Adnkronos) – La ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock è a Kiev per la sua quarta visita dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri tedesco. La ministra ha promesso di continuare a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Unione Europea, ma ha anche insistito su ulteriori riforme, in particolare riguardo alla corruzione, ha riferito il Die Welt.

Pur sottolineando i successi ottenuti nelle riforme giudiziarie e nella legislazione sui media in Ucraina, la Baerbock ha affermato che "c'è ancora molta strada da fare per quanto riguarda la lotta contro la corruzione". L’Ue deve anche lavorare per assicurarsi di essere nella posizione giusta per accettare “nuove sedie al tavolo”, ha aggiunto.