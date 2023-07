Ucraina: ministro Difesa estone, 'non fare pressione per controffensiva&...

Ucraina: ministro Difesa estone, 'non fare pressione per controffensiva&...

Tallinn, 24 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha invitato la comunità internazionale a "non fare pressione" sull'Ucraina per l'annunciata controffensiva, iniziativa che le stesse autorità ucraine hanno riconosciuto sta ...

Tallinn, 24 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha invitato la comunità internazionale a "non fare pressione" sull'Ucraina per l'annunciata controffensiva, iniziativa che le stesse autorità ucraine hanno riconosciuto sta procedendo più lentamente del previsto. "Penso che non sia necessario aumentare ulteriormente la pressione sugli ucraini – ha spiegato Pevkur al portale Rbc Ucraina – Anche se lo si desidererebbe, avanzare più velocemente potrebbe non essere utile sul campo di battaglia, dove si devono prendere decisioni caso per caso".

Il ministro ha aggiunto che le difficoltà e le sfide che l'Ucraina deve affrontare alimentano ogni tipo di speculazione sulla controffensiva, soprattutto nei media e questo dibattito non favorisce Kiev. "La discussione aperta nei media su questo non aiuta – ha concluso – Invece, aiuta certamente di più fornire più armi all'Ucraina, in modo che questi ragazzi, che stanno proteggendo il loro popolo e il loro paese, svolgano correttamente il loro lavoro".