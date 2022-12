Ucraina: ministro Difesa, 'permane rischio di attacco russo da Bielorussia

Kiev, 20 dic.

(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro della Difesa ucraino Oleksei Reznikov ha riconosciuto che il pericolo che le forze armate russe lancino un attacco dal territorio bielorusso "persiste", come già avvenuto durante le prime fasi della guerra nell'area di Chernobyl. In tal caso, parte del territorio della Bielorussia potrebbe diventare un "obiettivo" nel caso in cui la Russia formasse un gruppo di attacco, cosa che, per il momento, non si è verificata, secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform.

Il ministro della Difesa ritiene che le Forze armate russe necessitino di più tempo per formare un battaglione in quest'area e ha sottolineato che questo ipotetico attacco russo dalla Bielorussia potrebbe avvenire tra gennaio e aprile.

Le dichiarazioni di Reznikov arrivano appena un giorno dopo che il presidente russo Vladimir Putin si è recato in Bielorussia per incontrare lì il suo omologo Alexander Lukashenko. Da Kiev, il ministro degli Esteri Dimitro Kuleba ha interpretato questa visita come parte degli sforzi di Mosca per coinvolgere Minsk nella guerra.