Ucraina: ministro Difesa rumeno si dimette dopo commenti su invasione russa

Bucarest, 24 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il ministro della Difesa rumeno Vasile Dincu ha presentato le proprie dimissioni dopo aver fatto una serie di commenti controversi sull'invasione russa dell'Ucraina e aver sottolineato che Kiev "potrebbe cedere territorio alla Russia come parte dei negoziati per porre fine alla guerra".

I suoi commenti hanno suscitato molte critiche, anche da parte del presidente del Paese Klaus Iohannis, che ha sottolineato che solo il governo ucraino "potrà decidere con chi negoziare".

"Ritengo necessario lasciare l'incarico per non danneggiare in alcun modo i processi decisionali e i programmi del Governo", ha dichiarato Dincu su Facebook.