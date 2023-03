Ucraina: ministro Difesa slovacco, 'necessaria decisione su trasferimento Mig-29'

Bratislava, 9 mar. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nagy ha affermato che la Polonia è favorevole al trasferimento congiunto dei MiG-29 all'Ucraina ed è tempo che anche il governo slovacco prenda una decisione in merito. "Penso sia ora di prendere una ...

Bratislava, 9 mar. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nagy ha affermato che la Polonia è favorevole al trasferimento congiunto dei MiG-29 all'Ucraina ed è tempo che anche il governo slovacco prenda una decisione in merito.

"Penso sia ora di prendere una decisione – ha scritto su Facebook – In Ucraina stanno morendo, possiamo aiutarli davvero, non c'è spazio per la politicizzazione slovacca. Questo è disumano e irresponsabile".

Come è noto, la Slovacchia sta valutando la possibilità di fornire all'Ucraina 10 dei suoi 11 aerei MiG-29 di fabbricazione sovietica che sono stati dismessi lo scorso anno.