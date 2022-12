Ucraina: ministro energia, 'danni a centrali nell'est e nel sud'

Kiev, 16 dic.

(Adnkronos) – "Le centrali elettriche nell'est e nel sud del Paese sono state danneggiate". Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Energia dell'Ucraina German Galushchenko, riferendosi agli attacchi massicci russi che stamattina hanno colpito il Paese.

In precedenza, il vice capo dell'ufficio presidenziale ucraino Kirill Timoshenko aveva riferito su Telegram di blackout di emergenza a livello nazionale a causa di infrastrutture elettriche danneggiate in diverse regioni. Tutte le regioni ucraine sono in allerta per attacchi missilistici da questa mattina.

Sono state segnalate esplosioni a Kiev e in altre città, seguite da interruzioni di corrente.