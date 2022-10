Ucraina: ministro energia, 'proteggere spazio aereo sopra impianti energetici'

Kiev, 17 ott. (Adnkronos) – L'Ucraina ha bisogno di proteggere lo spazio aereo sopra i suoi impianti energetici. Lo ha affermato il ministro dell'Energia Herman Galushchenko. "Non era abbastanza per i russi interrompere la linea elettrica per non far funzionare la centrale nucleare – ha scritto su Facebook – Ora stanno testando la nostra capacità di ripristinare rapidamente le centrali elettriche.

Tale ricatto nucleare da parte di un paese terrorista – ha aggiunto – non dovrebbe rimanere senza risposta dalla comunità mondiale!".

Galushchenko ha detto ancora che, a seguito degli attacchi russi di oggi, le infrastrutture energetiche nelle regioni di Kiev, Dnipro e Sumy sono state danneggiate, facendo restare senza elettricità case e industrie. Inoltre, il ministro ha sottolineato che la centrale nucleare di Zaporizhzhya è nuovamente diseccitata e funziona con i generatori diesel, in quanto è stata danneggiata la sottostazione che alimentava l'unica linea che la collegava con il sistema elettrico ucraino.