Ucraina: ministro Esteri austriaco, 'Vienna ha continuato a parlare con Mosca'

Vienna, 22 mag. (Adnkronos) – Vienna mantiene un canale informale di comunicazione con Mosca e chiede all'Occidente il dialogo con la Russia nonostante il conflitto ucraino. Lo ha affermato il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg. "L'Occidente dovrebbe continuare a parlare con la Russia, come sta facendo il governo degli Stati Uniti", ha sottolineato in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt.

Secondo Schallenberg, piattaforme internazionali come l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e le Nazioni Unite dovrebbero essere utilizzate per ulteriori colloqui con la Russia. Il motivo, per il massimo diplomatico austriaco, è "la responsabilità globale" che i paesi occidentali devono avere.

Schallenberg ha sottolineato che Vienna ha continuato a comunicare con Mosca attraverso canali informali. "La Russia non è scomparsa dalla mappa, rimanendo il più grande vicino geografico dell'UE e la maggiore potenza nucleare del mondo", ha aggiunto.