Kiev, 24 ago. (Adnkronos) – Il ministro degli Affari esteri del Portogallo Juan Cravinho è arrivato a Kiev. "È un onore per me essere a Kiev in questo giorno – ha twittato – il giorno della celebrazione del 31° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che la Russia ha cercato e non è riuscita a schiacciare.

Ho portato un messaggio di solidarietà, oltre che politico, supporto militare, finanziario e umanitario".