Ucraina: ministro transizione digitale, 'aiuto Starlink senza precedenti, progetti con Musk'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Per ora non vorrei valutare la quantità dei danni perché la guerra non è ancora finita. Il nemico distrugge in maniera mirata la nostra infrastruttura di telecomunicazioni per lasciare il territorio ucraino senza la connessione, senza la copertura mobile, senza radio e telecomunicazioni".

Così all'Adnkronos Mykhailo Fedorov, ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed anche vice ministro dell'Ucraina rimarcando che "senza precedenti, l’Ucraina è stata rifornita di Starlink indispensabile al funzionamento di migliaia di terminali nei luoghi in cui ci sono problemi di connessione; di grande aiuto per gli ospedali, per le infrastrutture pubbliche in condizioni critiche, per le aziende operanti nella Tecnologia dell'Informazione".

Quali le aree più in difficoltà? "Abbiamo problemi con la rete per lo più nelle zone dei combattimenti attivi.

Nella regione di Kyiv nelle città come Irpin, Bucha, Hostomel, Vorsel. Non sempre la connessione è stabile nelle regioni di Kharkiv, Kherson, Cernihiv, Melitopil. Ed ora come non mai è importante chiamare i propri cari ma spesso è impossibile raggiungere chi si trova in queste zone", risponde. "Al momento tutti gli operatori telefonici e i rispettivi istituti statali lavorano uniti con un unico obiettivo: far sì che rete mobile e fissa funzionino al meglio.

Vorrei dire che i nostri specialisti che si occupano di ripristino delle infrastrutture danneggiate sono dei veri eroi. Lavorano e riattivano le reti molto velocemente. Spesso agiscono sotto il fuoco nemico, e muoiono sul campo, svolgendo il loro compito".

Il suo tweet su Starlink a Musk ha consentito a centinaia di migliaia di ucraini di collegarsi via satellite. Che progetti avete con Elon Musk in futuro? "In realtà eravamo già in contatto con Musk per via dei possibili progetti in comune.

Per questo il suo team ha reagito così rapidamente e in maniera efficace alla nostra richiesta di Starlink. Siamo grati a Elon Musk per il suo grande sostegno all’Ucraina non solo a parole ma anche con le azioni. Speriamo – auspica – di realizzare tutto ciò di cui abbiamo parlato prima della guerra".

(di Roberta Lanzara)