Ucraina: ministro transizione digitale, 'dopo guerra saremo il più grande hub It in Europa

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Sono certo che dopo la guerra continueremo a lavorare su tutti i progetti e riforme su cui eravamo già impegnati. Il nostro obiettivo è digitalizzare il 100% dei servizi statali. Dopo la guerra lo faremo molto più velocemente".

Così all'Adnkronos Mykhailo Fedorov, ministro dell'Innovazione tecnologica e transizione digitale ed anche vice ministro dell'Ucraina

"Da due anni, prima dell'invasione russa, abbiamo lavorato all’introduzione di incentivi per lo sviluppo dell'industria della Tecnologia dell'Informazione in Ucraina. Il nostro obiettivo era entro il 2024 incrementare la quota It nel prodotto interno lordo al 10% (prima della guerra It occupava 3-4%). L’Ucraina ha un enorme potenziale proprio in questo settore. Credo che con incentivi ed un approccio sistemico possa diventare il più grande hub It in Europa.

I nostri specialisti sono conosciuti nel mondo come professionisti capaci di creare prodotti e svolgere compiti complicati".