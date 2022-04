Ucraina: Minniti, 'fallito l’azzardo russo ora il rischio è il nucleare, Kiev subito nell'Ue'

Roma, 7 apr (Adnkronos) – "Il conflitto potrebbe durare mesi e complicarsi". Lo dice Marco Minniti al 'Giornale', parlando dell'Ucraina. "L’azzardo iniziale di Putin si basava su un calcolo errato: chiudere la partita con Zelensky in 48-72 ore", spiega l'ex ministro dell’Interno e presidente della fondazione Med-Or mettendo in guardia: "Se tutti i piani vanno storti, se le premesse non si realizzano, allora può emergere la tentazione di imboccare una scorciatoia", un attacco "chimico.

Batteriologico. O peggio, nucleare, ma attenzione: concentrato e limitato".

Minniti prosegue: "Dobbiamo andare avanti sulla linea tracciata. Aiuto militare a Zelensky e sanzioni economiche sempre più pesanti, fino ad arrivare a tagliare i rifornimenti di gas". L'ex ministro, tra l'altro, suggerisce: "Ma per spingere Zelensky a trattare con un nemico così feroce, gli si dia una prospettiva: gli ucraini sono già sparpagliati in Europa, ora la Ue abbracci Kiev, non cavilli e riconosca l’adesione dell’Ucraina che è già nei fatti".