Ucraina: Minsk, 'militari russi formeranno raggruppamento regionale'

Minsk, 14 ott. (Adnkronos) – Il ministero della Difesa della Bielorussia ha comunicato che nei prossimi giorni le truppe russe inizieranno ad arrivare sul territorio del Paese per creare un raggruppamento regionale di forze annunciato in precedenza da Alexander Lukashenko. Il vice capo di stato maggiore delle forze armate bielorusse Viktor Tumar ha affermato che l'uso di misure immediate è necessario a causa della "crescente minaccia alla sicurezza militare della Repubblica di Bielorussia e dello Stato dell'Unione".

"Per garantire la sicurezza militare e il mantenimento della pace nella Repubblica di Bielorussia – ha aggiunto – è stata presa la decisione di creare un raggruppamento regionale di truppe sul nostro territorio. La sua base sarà costituita dalle forze armate della Repubblica di Bielorussia, nonché dalle formazioni militari separate della Federazione Russa".