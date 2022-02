Ucraina, missile colpisce Chernihiv: distrutto un ospedale pediatrico

In Ucraina, un missile si è abbattuto sulla città di Chernihiv, colpendo la zona residenziale e distruggendo un ospedale psichiatrico.

In Ucraina, un missile russo ha colpito Chernihiv. L’attacco ordinato da Mosca nel primo pomeriggio di domenica 27 febbraio si è concentrato nell’area residenziale della città e ha distrutto un ospedale pediatrico. Si suppone che l’obiettivo reale del Cremlino fosse il municipio.

Nel primo pomeriggio di domenica 27 febbraio, intorno alle 15:00 ora italiana circa, un missile si è abbattuto su Chernihiv in Ucraina. Il missile ha colpito la zona residenziale della città, distruggendo un ospedale pediatrico. Al momento, non si hanno informazioni su eventuali vittime.

In merito all’accaduto, il è espresso il diplomatico ucraino Olexandee Scherba secondo il quale il razzo era stato lanciato per colpire il municipio cittadino.

Poco dopo il drammatico evento che ha travolto la città di Chernihiv, il diplomatico ucraino Scherba ha postato un video sul suo account Twitter ufficiale. Nel video, è possibile osservare la devastazione causata dal missile e dai bombardamenti russi sul sito interessato dall’attacco.

Le immagini, inoltre, sono state commentate da Olexandee Scherba con il seguente messaggio: “30 minuti fa.

Chernihiv. Questo missile era probabilmente destinato al municipio. Ma ha colpito un ospedale pediatrico e la zona residenziale”.

30 min ago. Chernihiv. This missile was probably meant for the town hall. But hit a children’s hospital and the residential area. #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/na8BsgeRC9

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022