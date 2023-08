Ucraina, missile russo su Chernihiv. Zelensky in Svezia da Kristersson

Roma, 19 ago. (askanews) – Attacco russo a Chernihiv, nel Nordest dell’Ucraina: almeno sette morti e decine di feriti; tra le vittime ci sono bambini secondo l’ultimo bilancio del ministro dell’Interno di Kiev, Igor Klymenko.

Il presidente Zelensky ha condiviso le immagini sui social, commentando: “Questo è ciò che significa vivere accanto a uno stato terrorista. Questo è ciò contro cui stiamo unendo il mondo intero. Oggi un missile russo ha colpito il cuore di Chernihiv. Una piazza, un’università e un teatro. La Russia ha trasformato un normale sabato in un giorno di dolore e perdita”.

Intanto il presidente ucraino è volato in Svezia dal primo ministro Ulf Kristersson che in una conferenza stampa ha parlato di “enorme sacrificio da parte del popolo di Kiev”, esprimendo supporto e promettendo aiuti. “Sul piano della politica estera nessun obiettivo è più importante per il mio governo che il sostegno alla difesa dell’Ucraina” ha detto.

E Zelenskyy, in riferimento al “pacchetto” di aiuti da Stoccolma ha detto: “I nostri soldati rendono davvero omaggio ai veicoli da combattimento CV-90” di fabbricazione svedese, annunciando che è in programma la loro produzione anche in Ucraina.