Ucraina, missili e raid droni su Odessa. Autostrada in Crimea chiusa per incendio

Ucraina, missili e raid droni su Odessa. Autostrada in Crimea chiusa per ince...

Kiev, 19 lug. (Adnkronos/Europa Press) – Le autorità ucraine hanno annunciato di aver respinto nella notte un attacco con droni sulla capitale del Paese, Kiev. Nelle stesse ore l'esercito russo ha attaccato vari punti dell'Ucraina e per il secondo giorno consecutivo la città meridionale di Odessa.

Il capo dell'Amministrazione militare della città di Kiev, Serhiy Popko, ha assicurato che "la difesa aerea ha individuato e distrutto tutti i droni nemici" e che non si registrano vittime o danni materiali. Sul lavoro della contraerea a Kiev ha parlato anche il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, indicando sul suo canale Telegram che si "sentono" i rumori delle esplosioni.

"E' stata una notte difficile di attacchi aerei su tutta l'Ucraina. Nel sud, Odessa, in particolare. Ma il nemico non ha dimenticato neanche Kiev" attaccando ancora la capitale con droni kamikaze 'Shahed' di fabbricazione iraniana, ha aggiunto Popko, secondo cui droni iraniani e missili da crociera hanno di nuovo colpito Odessa. Per le autorità ucraine, è la conseguenza del recente ritiro di Mosca dall'accordo sull'esportazione di grano.

E' stata chiusa a causa di un "incendio" l'autostrada 'Tavrida' in Crimea che collega Kerch a Sebastopoli. Lo ha annunciato su Telegram il governatore filo-russo della Crimea, Sergei Aksyonov. Le fiamme, la cui causa non è stata precisata, sono divampate in un centro di addestramento militare nel distretto di Kirovske. I media ucraini hanno parlato di esplosioni nel centro di addestramento, senza aggiungere dettagli in merito.