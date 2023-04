Ucraina, missili russi su Mykolaiv: un morto e 23 feriti

L’Oblast in cui si trova la città di Mykolaiv è stato bersaglio del lancio di nuovi missili russi: il bilancio è di un morto e 23 feriti

Un nuovo tragico bollettino di guerra arriva dall’Est Europa e, in particolare, dall’Oblast in cui si trova Mykolaiv, in Ucraina. Secondo quanto riportato dalle fonti di Kiev, infatti, un nuovo lancio missilistico perpetrato dal Cremlino ha tolto la vita a una persona, ferendone almeno altre 23.

Guerra in Ucraina, attacco di Mosca su Mykolaiv: un morto e 23 feriti

‘Kiev Indipendent‘ ha fatto sapere che nella notte c’è stato un nuovo attacco missilistico da parte della Russia ai danni dell’Ucraina. Questa volta, bersaglio dei missili S-300 lanciati dal Cremlino, è statà la città di Mykolaiv. Il bollettino è drammatico: un morto e 23 feriti, tra di loro ci sarebbe anche un bambino. Questo il report di guerra che è stato pubblicato: “La scorsa notte il nemico ha attaccato Mykolaiv con missili di tipo Kalibr dal Mar Nero. Sono stati lanciati quattro missili… Trattandosi di armi di alta precisione che si basano su coordinate, si tratta di un evidente atto terroristico contro i civili.”

La consegna dei veicoli di guerra in Ucraina

Nel frattempo, il ‘New York Times‘ ha riportato un virgolettato di Christopher Cavoli, comandante militare della NATO. Cavoli ha fatto sapere che i Paesi NATO avrebbero già consegnato quasi tutti i veicoli di guerra promessi a Zelensky: “Oltre il 98% dei veicoli da combattimento sono già lì. Sono molto fiducioso che abbiamo consegnato il materiale di cui hanno bisogno e continueremo una linea di rifornimenti per sostenere anche le loro operazioni.”