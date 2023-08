Ucraina, missili su Kiev: 2 morti. Pioggia di droni sulla Russia

Mosca, 30 ago. (Adnkronos) – Le forze russe hanno attaccato Kiev con droni e missili, uccidendo due persone e ferendone altre due. Diverse persone sono rimaste ferite anche nella regione di Kiev. Il capo dell'amministrazione militare della città, Serhii Popko, ha precisato che le due persone sono morte a causa di detriti caduti su un edificio commerciale nel distretto di Shevchenkivskyi.

Una giovane di 24 anni è stata ricoverata in ospedale per le ferite causate da schegge di vetro, ha riferito il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko. "Kiev non subiva un attacco così potente dalla primavera", ha detto Popko. I detriti sono caduti su edifici non residenziali nei distretti Darnytskyi e Shevchenkivskyi, provocando lo scoppio di incendi in entrambi i siti. I vigili del fuoco e altri operatori di emergenza stanno ancora lavorando sui luoghi dell'attacco.

Il generale Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha reso noto che le difese aeree ucraine hanno abbattuto tutti i 28 missili russi e 15 dei 16 droni lanciati durante la notte in tutto il Paese.

"L’attacco combinato su larga scala della Federazione russa (missili cruise+Shahed) su Kiev è indiscutibilmente un attacco deliberato contro la popolazione civile. Il motivo: una vendetta per i crescenti incidenti nella stessa Federazione russa, i fallimenti in prima linea, l'odio etnico e il tentativo di intimidazione psicologica. Indubbiamente un attacco di questo tipo si qualifica come un atto di terrorismo dimostrativo, ragionato, premeditato e commesso da un gruppo di persone già associate in un complotto…", ha commentato su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino.

Droni ucraini avrebbero preso di mira sei regioni russe nelle prime ore di oggi. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. Si tratta del più grande attacco di droni sul suolo russo dall'inizio della guerra. Gli Uav hanno colpito un aeroporto nella regione occidentale di Pskov e sono stati abbattuti nelle regioni di Mosca, Oryol, Bryansk, Ryazan e Kaluga.

L'attacco a Pskov ha provocato un enorme incendio e quattro aerei da trasporto Il-78 sono rimasti danneggiati, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa Tass, citando funzionari dell'emergenza. Il governatore regionale di Pskov, Mikhail Vedernikov, ha ordinato la cancellazione di tutti i voli da e per l'aeroporto di Pskov, citando la necessità di valutare i danni nel corso della giornata.

I filmati e le immagini pubblicati sui social media durante la notte hanno mostrato il fumo che si alzava sulla città di Pskov e un grande incendio. Vedernikov ha detto che non ci sono state vittime e che l'incendio è stato contenuto.