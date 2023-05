Ucraina: moglie Zelensky chiede a Seul di fornire sistemi di difesa aerea

Seul, 17 mag. (Adnkronos) - La first lady ucraina Olena Zelenska ha chiesto alla Corea del Sud di fornire sistemi di difesa aerea e mezzi militari durante il suo incontro con il presidente Yoon Suk Yeol a Seul. La Zelenska, che sta visitando la capitale sudcoreana come inviato presidenziale ucraino,...

Seul, 17 mag. (Adnkronos) – La first lady ucraina Olena Zelenska ha chiesto alla Corea del Sud di fornire sistemi di difesa aerea e mezzi militari durante il suo incontro con il presidente Yoon Suk Yeol a Seul. La Zelenska, che sta visitando la capitale sudcoreana come inviato presidenziale ucraino, ha richiesto una serie di aiuti militari, tra cui rilevatori di mine, attrezzature per lo sminamento e veicoli di pronto soccorso, ha riferito il portavoce presidenziale della Corea del Sud Lee Do-woon.

"Abbiamo discusso con il presidente della necessità di sistemi di difesa aerea per fermare il terrorismo missilistico del paese aggressore", ha detto la Zelenska. "Abbiamo anche bisogno di mezzi per ripulire le trappole che la Russia ha lasciato sul nostro territorio e di attrezzature mediche per salvare coloro che sono stati feriti dagli aggressori".

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la Corea del Sud ha mantenuto la propria posizione di non fornire armi letali a Kiev, sebbene Yoon abbia accennato a un possibile importante cambiamento di indirizzo. Ad aprile, infatti, il leader sudcoreano aveva affermato che il suo paese potrebbe prendere in considerazione l'invio di aiuti letali all'Ucraina in caso di attacco su larga scala contro i civili.