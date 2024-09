Ucraina: Morace, 'governo si spacca su pace, M5S compatto'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “I partiti di governo si sono spaccati nel voto sulla risoluzione sull’Ucraina. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato a favore al testo finale che contiene il paragrafo 8 sull’uso delle armi sul suolo russo, la Lega contro. Nella risoluzione non c’è nessun accenno a una trattativa di pace anzi l’Europa si duole per la diminuzione del volume degli aiuti militari bilaterali che stanno arrivando all'Ucraina da parte dei Paesi dell'Ue. Noi siamo sempre più convinti che questo continuo ricorso alle armi non aiuti la pacificazione dell’area. Lo abbiamo dimostrato, ancora una volta, con un voto compatto. Mentre altre delegazioni si sono spaccate, il Movimento 5 Stelle ha detto unanimemente No alla guerra. La via diplomatica deve continuare a essere perseguita per porre fine alla continua perdita di vite umane, compresi civili, bambini e bambine”. Così in una nota Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.