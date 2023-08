Ucraina: Morawiecki, 'Putin e la Wagner minacciano i nostri confini, più sovranità nell'Ue'

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – ''Putin e la Wagner minacciano i nostri confini, più sovranità nell'Ue. Con Meloni c'e' sintonia sull'Idea di Europa''. Così il premier polacco Mateusz Morawiecki in un'intervista al Corriere. ''La nostra visione è chiara: più sovranità e meno superstato europeo, parità di trattamento per tutti gli stati membri, un sistema migratorio funzionale med efficace, una gestione finanziaria e responsabile, e un'Europa sicura''.

Il premier ricorda che ''Da oltre due anni la Polonia subisce attacchi al confine orientale con la Bielorussia. E' un piano congiunto di Russia e Bielorussia che vogliono destabilizzare non solo il nostro Paese, ma l'intera Ue''.

Con il premier italiano ''abbiamo idee comuni in molti campi tra cui il rafforzamento dei legami tra i nostri paesi e la promozione di un futuro prospero per l'Europa. La Polonia e l'Italia vogliono un'Europa forte, un'Ue che sia un attore globale e tenga conto degli interessi di tutti gli stati membri in egual misura''. E sui migranti dice: ''vogliamo prendere noi stessi le decisioni sull'accoglienza''. Quanto alla riforma della giustizia alla Corte Ue che dice che viola il diritto dell'Ue sottolinea: ''la Polonia non viola le leggi sull'Ue, ma ricorda dove sono i suoi confini. In realtà non si tratta di una disputa legale, ma politica, la cui posta in gioco è la sovranità nazionale. La Polonia è e sarà sempre aperta a cercare un compromesso con le istituzioni dell'Ue, ma non permetterà mai a queste ultime di violare la sovranità dello Stato''.